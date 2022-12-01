Фанаты нашли намёк на возобновление работы Nintendo в России

Глава российского подразделения Nintendo Яша Хаддажи 8 ноября учредил ООО «Ачивка». Топ-менеджер также назначил себя генеральным директором компании.
Юридический адрес организации совпадает с фактическим местонахождением офиса российского подразделения Nintendo — Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3. Основной вид деятельности новой компании Яши Хаддажи — «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением».
Фото: Интерфакс
Велика вероятность, что Хаддажи планирует возобновить официальные поставки в Россию консолей и игр Nintendo. Судя по описанию, ООО «Ачивка» также будет заниматься гарантийным ремонтом консолей. Возможно, новая организация не нарушает никаких юридических запретов на поставки японской электроники и программного обеспечения. Пока неизвестно, сможет ли Хаддажи возобновить в регионе работу цифрового магазина eShop.
Nintendo временно приостановила свою деятельность в России в начале весны этого года. Сейчас продукция компании поставляется в страну через серый импорт.
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