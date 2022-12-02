Журналист рассказал о желании NAVI расстаться с российскими игроками по CS:GO
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Киберспортивный клуб Natus Vincere хочет собрать полностью украинский состав по CS:GO, закончив сотрудничество с игроками из России.
Об этом заявил известный журналист Ричард Льюис во время обсуждения прошедшего IEM Rio Major на своём YouTube-канале.
За кулисами мне говорили, что NAVI хотят полностью украинский состав, если представится такая возможность. Но я не могу представить, как они кикнут Электроника и Перфекто. Зачем им делать это? Это безумие. Что NAVI будут делать дальше, я действительно не знаю, но они сейчас в очень странном положении.
Сейчас за разные составы NAVI выступают 10 российских киберспортсменов. В CS:GO клуб представляют Денис electronic Шарипов и Илья Perfect0 Залуцкий — NAVI утверждает, что они переехали в Сербию, но инсайдеры несколько раз сообщали, что они остаются в Москве.
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