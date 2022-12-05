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Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2022

Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2022
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Организаторы The Game Awards 2022 запустили третий, финальный этап пользовательского голосования за лучшую игру года. В пятёрку лучших попали God of War Ragnarok, Elden Ring, Stray, Genshin Impact и Sonic Frontiers. Проголосовать за тот или иной проект может любой желающий на специальной странице.

5 номинантов на лучшую игру года

5 номинантов на лучшую игру года

Фото: The Game Awards

На момент публикации заметки лидирует Sonif Frontiers с огромным отрывом — 73% голосов пришлось на игру про Соника. Впрочем, голосование только началось, так что за три дня всё ещё может измениться.

Победителя назовут на самой The Game Awards 2022, которая начнётся 9 декабря в 3:30 мск. Помимо 30 номинаций на лучшие проекты в тех или иных категориях, на событии будут премьеры грядущих проектов, а также различные сюрпризы. В этом году ивент пройдёт в том числе с живой публикой, однако посмотреть его, безусловно, можно будет и в онлайне.

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