Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2022

Организаторы The Game Awards 2022 запустили третий, финальный этап пользовательского голосования за лучшую игру года. В пятёрку лучших попали God of War Ragnarok, Elden Ring, Stray, Genshin Impact и Sonic Frontiers. Проголосовать за тот или иной проект может любой желающий на специальной странице.
5 номинантов на лучшую игру года
Фото: The Game Awards
На момент публикации заметки лидирует Sonif Frontiers с огромным отрывом — 73% голосов пришлось на игру про Соника. Впрочем, голосование только началось, так что за три дня всё ещё может измениться.
Победителя назовут на самой The Game Awards 2022, которая начнётся 9 декабря в 3:30 мск. Помимо 30 номинаций на лучшие проекты в тех или иных категориях, на событии будут премьеры грядущих проектов, а также различные сюрпризы. В этом году ивент пройдёт в том числе с живой публикой, однако посмотреть его, безусловно, можно будет и в онлайне.
- 5 декабря 2022
-
21:22
-
20:58
-
20:41
-
20:18
-
19:55
-
19:21
-
18:55
-
18:36
-
18:30
-
18:25
-
18:23
-
17:58
-
17:22
-
17:20
-
16:50
-
16:31
-
16:16
-
16:13
-
16:13
-
15:35
-
15:32
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:31
-
14:25
-
13:40
-
13:15
-
12:17
-
11:41
-
10:48
-
10:10
-
09:39
- 4 декабря 2022
-
20:53
-
20:36