Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2022

Организаторы The Game Awards 2022 запустили третий, финальный этап пользовательского голосования за лучшую игру года. В пятёрку лучших попали God of War Ragnarok, Elden Ring, Stray, Genshin Impact и Sonic Frontiers. Проголосовать за тот или иной проект может любой желающий на специальной странице.

5 номинантов на лучшую игру года Фото: The Game Awards

На момент публикации заметки лидирует Sonif Frontiers с огромным отрывом — 73% голосов пришлось на игру про Соника. Впрочем, голосование только началось, так что за три дня всё ещё может измениться.

Победителя назовут на самой The Game Awards 2022, которая начнётся 9 декабря в 3:30 мск. Помимо 30 номинаций на лучшие проекты в тех или иных категориях, на событии будут премьеры грядущих проектов, а также различные сюрпризы. В этом году ивент пройдёт в том числе с живой публикой, однако посмотреть его, безусловно, можно будет и в онлайне.