Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор снялся в хоррор-игре

Известный актёр Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела», пообщался с журналистом FanNation и рассказал о том, что принял участие в некоей видеоигре, которая должна выйти в 2023 году.
Речь идёт о каком-то хорроре, но, о каком конкретно, неизвестно. Известно, что в игре Харбор появится вместе со звездой шоу «Убивая Еву» Джоди Комер. Других деталей нет.
На самом деле со мной выйдет одна игра. Мы с Джоди Комер снимались для этой игры. И она скоро выйдет, я думаю, в следующем году. Это хоррор.
Следующий год будет очень хорошим на хорроры. В начале года нас ждёт ремейк Dead Space, в марте выйдет ремейк Resident Evil 4. Также ожидается релиз Alan Wake 2. Издание IGN предположило, что, возможно, актёры появятся в новой части The Dark Pictures. Авторы франшизы любят звать именитых актёров в свои игры.
Также Харбор отметил, что хотел бы сыграть какого-нибудь персонажа в новой части God of War, поскольку его друг Ричард Шифф сыграл в Ragnarok Одина.
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