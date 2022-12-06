В России запустили аналог «Инстаграма»*

Недавно в России представили новую соцсеть Looky. Она призвана заменить заблокированный «Инстаграм»* и вернуть пользователям их любимую соцсеть, но только в новом виде.
По словам создателей Looky, в социальную сеть можно перенести профиль «Инстаграма»*, а также фото, видео и подписки. Делается это «в один клик». Конечно, Looky работает без VPN. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Ещё в Looky встроена программа лояльности с использованием технологий блокчейна и NFT, а также есть сортировка постов по тематическим папкам, чтобы пользователи могли ориентироваться в контенте. Руководитель проекта Егор Яковлев отметил, что у команды есть ресурсы и для дальнейшего развития.
В прошедшем году затраченные средства в проект составили более 160 млн рублей, и гораздо более амбициозные планы на следующий год у нас есть. Ресурсов, имеющихся у нас, достаточно, чтобы решать насущные задачи, которые стоят перед проектом.
Примечательно, что в Looky уже инвестировали 160 млн рублей. Создатели соцсети рассчитывают привлечь к 2024 году не менее 10% российской аудитории Инстаграма*.
Цифровая презентация Looky
* — «Инстаграм» запрещён на территории России. Деятельность компании Meta, владеющей «Инстаграмом», считается в РФ экстремистской.
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