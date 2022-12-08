Джо Роган обвинил Дуэйна «Скалу» Джонсона в употреблении стероидов

Знаменитый подкастер и бывший боец смешанных единоборств Джо Роган требует от Дуэйна «Скалы» Джонсона признания в употреблении стероидов.

Скала обязан немедленно признаться, что употребляет стероиды. Он, как и Liver King (раскаченный блогер, отрицающий потребление стероидов. — Прим. редакции), должен записать видео и признаться. Скала лжёт. Он точно не чист. В свои 50 лет он просто огромен.

Роган заметил, что тело звезды «Джуманджей» и «Чёрного Адама» начало сильно трансформироваться после 30 лет. По мнению Джо, такие изменения невозможны без употребления «химии».

Скала и Роган конфликтовали в начале этого года — в феврале Дуэйн осудил Джо за расистские высказывания. Ранее шоумены дружили. Джонсон даже хотел прийти к Рогану на подкаст.