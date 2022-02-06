Дуэйн «Скала» Джонсон осудил Джо Рогана за расистские высказывания

Актёр и суперзвезда WWE Дуэйн «Скала» Джонсон высказался по поводу расистских высказываний известного спортивного комментатора Джо Рогана.
Ранее Джонсон поддерживал Рогана и хотел прийти к нему на подкаст, однако позже к нему в «Твиттере» обратился писатель Дон Уинслоу:
«Дорогой Джонсон, вы герой для многих людей, и использование вашей платформы для защиты Джо Рогана, парня, который десятки раз использовал и смеялся над использованием слова на букву «н», — это ужасное использование вашей силы.
Вы действительно слушали многочисленные расистские высказывания этого человека о чернокожих людях?»
«Большое спасибо за это. Я слышу вас, как и всех присутствующих, на 100%. До своих комментариев я не знал об использовании им слова на букву «н», но теперь ознакомился с его полным изложением. Для меня это важный момент», — ответил Джонсон.
- 6 февраля 2022
-
21:56
-
20:43
-
19:40
-
18:25
-
17:41
-
17:17
-
16:03
-
14:57
-
14:32
-
13:28
-
11:27
-
11:12
-
10:40
-
10:05
-
09:35
-
09:21
-
07:58
-
07:38
-
07:19
-
06:33
-
06:22
-
06:08
-
05:54
-
05:38
-
05:08
-
02:08
-
00:40
- 5 февраля 2022
-
23:36
-
22:49
-
21:37
-
20:36
-
19:48
-
18:44
-
18:01
-
16:01