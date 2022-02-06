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Дуэйн «Скала» Джонсон осудил Джо Рогана за расистские высказывания

Дуэйн «Скала» Джонсон осудил Джо Рогана за расистские высказывания
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Актёр и суперзвезда WWE Дуэйн «Скала» Джонсон высказался по поводу расистских высказываний известного спортивного комментатора Джо Рогана.

Ранее Джонсон поддерживал Рогана и хотел прийти к нему на подкаст, однако позже к нему в «Твиттере» обратился писатель Дон Уинслоу:

«Дорогой Джонсон, вы герой для многих людей, и использование вашей платформы для защиты Джо Рогана, парня, который десятки раз использовал и смеялся над использованием слова на букву «н», — это ужасное использование вашей силы.

Вы действительно слушали многочисленные расистские высказывания этого человека о чернокожих людях?»

«Большое спасибо за это. Я слышу вас, как и всех присутствующих, на 100%. До своих комментариев я не знал об использовании им слова на букву «н», но теперь ознакомился с его полным изложением. Для меня это важный момент», — ответил Джонсон.

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