Rockstar анонсировала крупное дополнение для GTA Online — Drug Wars

Rockstar Games объявила дату выхода обновления Los Santos Drug Wars для GTA Online. Оно станет доступно в игре с 13 декабря.

В Drug Wars игрокам предстоит совместная работа с Нервным Роном и его «коллегами» из округа Блейн, которые производят и продают запрещённые вещества. Пользователи смогут сами варить галлюциногены и сбывать их на чёрном рынке, но им нужно будет давать отпор конкурентам — фанатичным хиппи и байкерам. Drug Wars — первая глава масштабного сюжетного апдейта.

Других подробностей обновления авторы решили не раскрывать. Лишь известно, что с выходом Drug Store игроки в GTA Online получат новый транспорт и миссии. Ранее разработчики заявляли, что с декабрьским апдейтом в игру добавят поддержку трассировки лучей на Xbox Series и PS5.