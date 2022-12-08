Rockstar анонсировала крупное дополнение для GTA Online — Drug Wars

Rockstar Games объявила дату выхода обновления Los Santos Drug Wars для GTA Online. Оно станет доступно в игре с 13 декабря.
В Drug Wars игрокам предстоит совместная работа с Нервным Роном и его «коллегами» из округа Блейн, которые производят и продают запрещённые вещества. Пользователи смогут сами варить галлюциногены и сбывать их на чёрном рынке, но им нужно будет давать отпор конкурентам — фанатичным хиппи и байкерам. Drug Wars — первая глава масштабного сюжетного апдейта.
Других подробностей обновления авторы решили не раскрывать. Лишь известно, что с выходом Drug Store игроки в GTA Online получат новый транспорт и миссии. Ранее разработчики заявляли, что с декабрьским апдейтом в игру добавят поддержку трассировки лучей на Xbox Series и PS5.
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