Авторы Genshin Impact выпустили большой трейлер нового героя Фарузан

Разработчики Genshin Impact выпустили на своём YouTube-канале большой ролик о новом персонаже Фарузан, который появился в игре 7 декабря вместе с обновлением «Всё зримое — явь, всё сущее — тлен».

По лору игры Фарузан является профессором из Сумеру, посвятившей свою карьеру исследованием древних механизмов и письменности прошлого.

Четырёхзвёздочная лучница стихии анемо может наносить небольшой урон по области с помощью заряженной атаки, а основная способность позволяет притягивать к себе противников и предметы. Ультимейт наносит анемо-урон по области в течение нескольких секунд.

Обновление 3.3 для Genshin Impact вышло 7 декабря — в игру добавили двух новых персонажей, оружие, артефакты, а также режим игры.