Все детали Genshin Impact версии 3.3: карточная игра, новые ивенты и персонажи

Авторы многопользовательской игры Genshin Impact выпустили обещанный глобальный апдейт «Всё зримое — явь, всё сущее — тлен», который обновил игру до версии 3.3.

За отключение серверов на время технических работ игроки получат по 300 камней истока, ещё 300 авторы дадут как компенсацию за исправление ошибок.

Если ничего не изменится, патч будет действовать до 18 января 2023 года. Ниже можно найти список изменений и новые элементы, которые появились сегодня в Genshin Impact.

Новый режим: коллекционная карточная игры

С сегодняшнего дня в Genshin Impact появится игра «Священный призыв семерых», доступная игрокам после достижения 32-го ранга приключений. Пополнять коллекцию карт можно будет, побеждая внутриигровых персонажей по всему игровому миру. Также доступна игра против друзей или соперников по Сети.

Фото: Genshin Impact Twitch

Новые персонажи

В 3.3 были добавлены два новых персонажа: пятизвёздочный анемо-каталист Странник (ранее известный как Скарамучча), а также анемо-лучница Фарузан с редкостью четыре звезды. Оба героя будут доступны в эксклюзивном баннере в первой части патча с 7 до 30 декабря.

Фарузан Фото: Genshin Impact

Баннеры молитв в версии 3.3

В первой части с помощью баннера событий можно будет получить Странника и Фарузан, а также некоторых эксклюзивных персонажей из предыдущих версий: Итто, Горо и Янь Фэй.

После 30 декабря его заменит другой событийный баннер. С помощью молитвы игроки смогут выбить Райдена и Аято. В оружейном баннере будут доступны новые виды оружия.

Фото: hoyolab.com

Новое оружие и артефакты

Оружие Воспоминания Тулайтуллы (Катализатор, 5 звёзд). Повышает скорость и урон от обычных атак;

(Катализатор, 5 звёзд). Повышает скорость и урон от обычных атак; Оружие Токабо сигурэ (Одноручное, 4 звезды). Раз в 15 секунд накладывает на оппонента эффект, который увеличивает урон по этому противнику;

(Одноручное, 4 звезды). Раз в 15 секунд накладывает на оппонента эффект, который увеличивает урон по этому противнику; Набор артефактов Хроники Чертогов в пустыне (4-5 звёзд). 2 предмета — увеличивает анемо-урон, 4 предмета — при попадании заряженной атакой урон повышается;

(4-5 звёзд). 2 предмета — увеличивает анемо-урон, 4 предмета — при попадании заряженной атакой урон повышается; Набор артефактов Цветок потерянного рая (4-5 звёзд). 2 предмета — увеличивает мастерство стихий, 4 предмета — резко увеличивает урон от реакций Бутонизация, Вегетация и Цветение.

Фото: Genshin Impact Twitch

Новые задания и режимы

Основной сюжет игры продолжит новый квест «Промежуточный том. Глава III: Инверсия бытия», доступный после выполнения всех предыдущий заданий Архонтов. Задание будет посвящено Страннику.

Главный ивент патча 3.3 в Genshin Impact похож на игру жанра арканоид, где нужно будет отбивать снаряд в группу шаров и уничтожать их. Помимо этого, в игру вернутся прятки и арена, ещё в одном событии герой должен будет собирать воздушные шары на скорость.

Фото: Genshin Impact YouTube

Другие изменения в новой версии