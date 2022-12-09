Для Elden Ring готовят новые дополнения
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Elden Ring стала главной игрой этого года по версии The Game Awards. Награду вручили автору игры — легендарному геймдизайнеру Хидетаке Миядзаки. В своей приветственной речи он поблагодарил фанатов за поддержку и заявил, что в игру скоро добавят новый контент. Вероятно, речь идёт о масштабном дополнении.
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Что касается Elden Ring, у нас есть ещё несколько нереализованных идей, которые мы хотим привнести в игру.
Elden Ring вышла 25 февраля этого года и сразу получила признание игроков и критиков. Экшен окрестили лучшей игрой FromSoftware. God of War Ragnarok вышла 9 ноября и тоже получила на церемонии несколько наград, в том числе за лучший аудиодизайн и лучший саундтрек.
Разработчики Elden Ring прошедшей ночью также анонсировали шестую номерную часть цикла Armored Core.
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