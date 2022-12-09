Появились скриншоты Death Stranding 2 в отличном качестве

Во время прошедшей The Game Awards 2022 студия Хидео Кодзимы представила Death Stranding 2. Анонс сопроводили длинным зрелищным трейлером, в котором показали главных героев и различные события.
Чуть позже появились качественные скриншоты из ролика. На них можно увидеть главного героя первой части Сэма в исполнении Нормана Ридуса, Фрэджайл, которую сыграла Леа Сейду, а также ребёнка. О нём пока что неизвестно ничего. Также можно заметить неизвестного персонажа в маске и с гитарой.
Фото: Kojima Productions
Фото: Kojima Productions
Фото: Kojima Productions
Фото: Kojima Productions
Фото: Kojima Productions
Фото: Kojima Productions
Никаких деталей о Death Stranding 2 нет. Известно, что игра точно выйдет на PS5, а вот когда, Кодзима не озвучил. Также сообщалось, что к роли Хиггса из первой части вновь вернётся Трой Бэйкер. Насколько важная у его персонажа будет роль в сюжете, неизвестно.
Death Stranding доступна на ПК, PS4 и PS5.
- 9 декабря 2022
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