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Хидео Кодзима анонсировал Death Stranding 2

Хидео Кодзима анонсировал Death Stranding 2
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Одним из самых громких анонсов на The Game Awards 2022 стала вторая часть Death Stranding. В ролике показали Лею Сейду, которая сыграла Фрэджайл. Также продемонстрировали Сэма Бриджеса в исполнении Нормана Ридуса — он выглядит постаревшим, хотя, судя по возрасту ребёнка, много времени с событий первой части пройти не должно было.

Сценарий для игры был написан до пандемии, но потом был переписан. К своей роли из первой части также вернётся Трой Бэйкер. Примечательно, что Death Stranding 2 — пока что рабочее название проекта. Его могут изменить.

Ожидается, что релиз состоится на PS5. Хидео Кодзима не озвучил даже примерную дату релиза проекта.

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