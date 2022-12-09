Глава BOOM Esports призвал Valve делиться с командами доходами от Dota 2

Генеральный директор киберспортивного клуба BOOM Esports Гэри Natshuba Онгко Путра высказался о финансовой модели Valve, которую компания применяет к своим киберспортивным дисциплинам.

По мнению менеджера, Dota 2 и CS:GO могут стать более популярными, если разработчики будут выделять часть дохода от внутриигровых продаж на развитие киберспорта.

Как было бы круто, если бы Valve любила CS:GO и Dota 2 и делилась бы доходами от Battle Pass с участниками The International. Необязательно в качестве призового фонда. Достаточно будет даже 5–10% — имейте в виду, что Valve оставляет себе 75% дохода. Тогда Dota 2 стала бы самой популярной киберспортивной игрой.

Сейчас в призовой фонд чемпионата мира The International по Dota 2 идёт 25% от продаж боевого пропуска. Другие турниры имеют фиксированный призовой и не зависят от доходов Valve.