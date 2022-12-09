Глава BOOM Esports призвал Valve делиться с командами доходами от Dota 2
Поделиться
Генеральный директор киберспортивного клуба BOOM Esports Гэри Natshuba Онгко Путра высказался о финансовой модели Valve, которую компания применяет к своим киберспортивным дисциплинам.
По мнению менеджера, Dota 2 и CS:GO могут стать более популярными, если разработчики будут выделять часть дохода от внутриигровых продаж на развитие киберспорта.
Как было бы круто, если бы Valve любила CS:GO и Dota 2 и делилась бы доходами от Battle Pass с участниками The International. Необязательно в качестве призового фонда. Достаточно будет даже 5–10% — имейте в виду, что Valve оставляет себе 75% дохода. Тогда Dota 2 стала бы самой популярной киберспортивной игрой.
Сейчас в призовой фонд чемпионата мира The International по Dota 2 идёт 25% от продаж боевого пропуска. Другие турниры имеют фиксированный призовой и не зависят от доходов Valve.
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
20:43
-
20:33
-
19:54
-
19:45
-
19:11
-
18:26
-
18:25
-
18:13
-
17:40
-
17:36
-
17:00
-
16:53
-
16:25
-
16:23
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:42
-
15:39
-
15:25
-
15:09
-
14:28
-
14:01
-
13:05
-
12:46
-
12:13
-
11:25
-
10:58
-
10:34
-
07:59
-
07:50
-
06:56
-
06:47
-
06:46
-
06:36
Партнерский контент