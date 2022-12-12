Когда выйдет обновлённая версия «Ведьмака 3» в России

Уже 14 декабря состоится релиз обновлённой версии «Ведьмака 3» для ПК, PS5 и Xbox Series. Авторы улучшат графику, добавят квесты, посвящённые сериалу от Netflix, и введут множество других изменений. Самое важное, что он будет доступен полностью бесплатно всем обладателям оригинальной игры.

CD Projekt RED опубликовала расписание выхода обновлённой версии, в котором почему-то нет Москвы. Впрочем, посчитать дату выхода в России очень просто — выходит, что релиз улучшенной «Дикой охоты» состоится 14 декабря в 3:00 мск на ПК и Xbox Series. На PS5 играть можно будет уже в 00:00 по местному времени.

Расписание выхода обновленного «Ведьмака 3» Фото: CD Projekt RED

При этом в CD Projekt уточнили, что для обновления дисковой версии «Ведьмака» на консолях понадобится консоль с дисководом.