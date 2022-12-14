Кристофер Нолан: Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший — величайшие актёры всех времён
Поделиться
Кристофер Нолан продолжает делиться своими впечатлениями о съёмках «Оппенгеймера» — новой картины режиссёра про физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом ядерной бомбы». В ленте сыграют настоящие звёзды кинематографа: Гари Олдман, Мэтт Деймон, Эмили Блант и другие голливудские актёры.
Но главной звездой на площадке стал Киллиан Мёрфи, которого Нолан называет величайшим актёром всех времён.
С тех пор, как я впервые встретил его, я всегда знал: сколько бы лет ни прошло, Киллиан — один из величайших актёров не только своего поколения, но и всех времён.
Я ждал проекта, и я знаю, что он тоже ждал, где он сыграет главную роль в моём фильме, где я мог бы положить самый большой кинематографический груз на его плечи и наблюдать, как он несёт это бремя. Это был такой волнительный момент — иметь возможность позвонить Киллиану и сказать: «Это тот самый фильм».
Похвалы от Нолана удостоился и Роберт Дауни-младший. Его постановщик также считает одним из величайших актёров в истории кинематографа.
Мы все знаем, что Роберт Дауни-младший — одна из величайших кинозвёзд современности. Очень легко забыть о том, что также он — один из величайших актёров всех времен. Наблюдать, как он перевоплощается и таким образом полностью растворяется в своём персонаже, было просто невероятным напоминанием о том, какой он потрясающий актёр.
Премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
14:52
-
14:16
-
14:12
-
13:42
-
13:16
-
13:10
-
12:43
-
12:31
-
11:41
-
10:51
-
10:40
-
10:05
-
09:36
-
03:40
-
00:41
-
00:23
- 13 декабря 2022
-
20:54
-
20:26
-
20:11
-
20:01
-
19:42
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:56
-
18:22
-
17:57
-
17:40
-
17:33
-
17:16
-
17:11
-
16:51
-
16:46
-
16:28
-
16:04
Партнерский контент