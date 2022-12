Sony назвала самые популярные игры новой PS Plus за 2022 год

На своём официальном сайте Sony раскрыла самые популярные игры в подписке PS Plus за весь 2022 год. Напомним, летом был запущен новый PS Plus с различными тарифами и доступом к большой библиотеке игр.

Самым популярным тайтлом среди подписчиков PS Plus Extra и Deluxe оказалась Stray — небольшая адвенчура про котика. На втором месте расположился «Человек-паук: Майлз Моралес». Также в топе есть Red Dead Redemption 2.

Самые популярные игры в PS Plus Extra и Deluxe за 2022 год

Stray

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ghost of Tsushima

Assassin’s Creed Valhalla

Red Dead Redemption 2

Лидерство для подписчиков базовой PS Plus Essential занимает футбольный симулятор FIFA 22, который раздавали в мае. На второй позиции расположилась UFC 4, а тройку лидеров замыкает DiRT 5.

Самые популярные игры в PS Plus Essential за 2022 год

FIFA 22 UFC 4 DiRT 5 Team Sonic Racing Tony Hawk Pro Skater 1 + 2

Наконец, Sony раскрыла и самые популярные игры для владельцев PS Plus Deluxe. В первую тройку попали ремейк первой «Мафии», ремастер God of War 3 и Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue.

Самые популярные игры в PS Plus Premium за 2022 год