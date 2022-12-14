Второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» снимут только женщины

Amazon утвердил режиссёрский состав второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Его поставят женщины, которые ранее приложили руку к шоу «Песочный человек», «Колесо времени» и к дебютному сезону «Колец власти».
Первые четыре эпизода второго сезона снимет Шарлотта Брандстром, ранее она поставила несколько серий шоу, а также трудилась над «Наследием Юпитера» и другими проектами. Её назначили и исполнительным сопродюсером. Остальные два эпизода доверили Луизе Хупер («Песочный человек», «Ведьмак») и Санаа Хамри («Колесо времени»).
Второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» выйдет в 2024 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.
На прошлой неделе фотограф Майкл Коблин поделился первыми фотографиями со съёмочной площадки второго сезона сериала. Он запечатлел рабочий процесс в историческом и церемониальном графстве Суррей, которое располагается в Британии. На изображениях — эльфы с луками, поля, леса и постройки.
- 14 декабря 2022
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