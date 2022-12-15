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Джеймс Ганн уже работает над новым фильмом про Супермена без Генри Кавилла

Джеймс Ганн уже работает над новым фильмом про Супермена без Генри Кавилла
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По информации издания The Hollywood Reporter, глава DC Studios Джеймс Ганн уже пишет сценарий для нового фильма про Супермена. Главную роль в нём сыграет не Генри Кавилл. Кстати, прошедшей ночью актёр лично объявил о том, что закончил с этим персонажем.

Отмечается, что проект посвятят ранним годам Супермена и расскажут о его становлении. Какой актёр сыграет героя, неизвестно. Инсайдеры предполагают, что Ганн может не только написать сценарий, но и срежиссировать ленту.

Также Ганн рассказал, что после встречи с Генри Кавиллом они договорились о будущем сотрудничестве. Так что не исключено, что актёр сыграет другого персонажа в новой киновселенной DC.

Фото: Twitter

Других деталей фильма про Супермена нет. Ганн обещал поделиться деталями своей киновселенной DC в начале 2023 года.

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