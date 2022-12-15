Джеймс Ганн уже работает над новым фильмом про Супермена без Генри Кавилла

По информации издания The Hollywood Reporter, глава DC Studios Джеймс Ганн уже пишет сценарий для нового фильма про Супермена. Главную роль в нём сыграет не Генри Кавилл. Кстати, прошедшей ночью актёр лично объявил о том, что закончил с этим персонажем.
Отмечается, что проект посвятят ранним годам Супермена и расскажут о его становлении. Какой актёр сыграет героя, неизвестно. Инсайдеры предполагают, что Ганн может не только написать сценарий, но и срежиссировать ленту.
Также Ганн рассказал, что после встречи с Генри Кавиллом они договорились о будущем сотрудничестве. Так что не исключено, что актёр сыграет другого персонажа в новой киновселенной DC.
Фото: Twitter
Других деталей фильма про Супермена нет. Ганн обещал поделиться деталями своей киновселенной DC в начале 2023 года.
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