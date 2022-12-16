В обновлённой версии «Ведьмака 3» нашли собаку Генри Кавилла

После выхода обновлённой версии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» игроки обнаружили в приключении отсылку к собаке Генри Кавилла по кличке Кэл. Наличие этой пасхалки подтвердил нарративный директор CD Projekt RED Филипп Вебер.
Своего четвероногого друга звезда сериала «Ведьмак» назвал в честь Кэла Эла — это родное криптонское имя Кларка Кента (Супермен), сына Джор-Эла и Лары. Пса Кэла можно найти в локации «Дьяволова яма». Чтобы его обнаружить, необходимо вернуться в это место через несколько дней после выполнения нового квеста «В тени вечного огня», получив положительную концовку.
Собака Генри Кавилла по кличке Кэл
Фото: Соцсети Генри Кавилла
Пёс Кэл в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота»
Фото: CD Projekt RED
Разработчики решили добавить собаку Генри Кавилла в игру, чтобы отметить любовь актёра к вселенной «Ведьмак». Актёр перестанет играть Геральта из Ривии после третьего сезона шоу, его также «отлучили» от роли Супермена в киновселенной DC. Но сегодня стало известно, что артист станет лицом фильмов и сериалов по Warhammer 40,000.
- 16 декабря 2022
-
17:09
-
17:08
-
16:52
-
16:40
-
16:38
-
16:21
-
16:06
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:02
-
14:30
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:33
-
13:26
-
13:06
-
12:41
-
12:30
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:26
-
09:59
- 15 декабря 2022
-
23:01
-
22:14
-
21:54
-
21:29
-
20:48
-
20:17
-
20:12
-
19:43
-
19:27
-
19:14