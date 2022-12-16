Первые сборы «Аватара: Путь воды» — отличные

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона на первых показах в США собрал $ 17 млн. Эксперты уверены, что в начале проката картина соберёт от $ 150 млн до $ 175 млн в Америке и от $ 450 млн до $ 550 млн в остальном мире. В Китае, судя по предварительным сборам, фильм может заработать $ 70 млн. Сейчас в КНР началась очередная вспышка COVID-19, поэтому аналитики немного снизили планку.
В прокате вне Америки приключение в первые два дня собрало $ 50,4 млн. Картину показали в 44 кинотеатрах, если не считать Китай. Disney и 20th Century Studios подчёркивают, что сиквел будет собирать «вдолгую», и скорее всего, его ждёт кассовый успех.
Первый «Аватар» дебютировал с относительно скромными $ 77 млн в середине декабря 2009 года. А в начале этого года блокбастер Тома Круза «Топ Ган: Мэверик» на старте получил $ 126,7 млн только в США и собрал $ 1,49 млрд по всему миру.
- 16 декабря 2022
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