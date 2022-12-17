Дуэйн Джонсон отписался от соцсетей Warner Bros. Конец эры Чёрного Адама?

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон отписался от всех соцсетей Warner Bros. Об этом сообщил «твиттер»

Pop Crave. Видимо, звезде «Чёрного Адама» не нравится новый вектор развития киновселенной DC. Недавно Генри Кавилл сообщил, что он больше не вернётся к роли Супермена. А из грядущего фильма «Флэш» с Эзрой Миллером вырезали камео Кавилла и Галь Гадот (Чудо-женщина).

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Сам Джонсон в «Твиттере» заявил, что никогда и не был подписан на соцсети Warner Bros.

100% неправда. Никогда не следил ни за одним из аккаунтов Warner Bros.

За семь недель проката «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном заработал $ 384 млн. Это неплохой результат для фильма в постковидную эпоху, однако для Warner Bros. лента стала настоящим провалом.