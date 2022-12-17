Журналист попытался обогреть квартиру с помощью RTX 3080

Журналист GameStar Нильс Раттиг решил провести эксперимент по отоплению квартиры с помощью ПК. Он отключил во всех комнатах отопление, запустив на ПК без корпуса с процессором Ryzen 9 7900X и видеокартой RTX 3080 обновлённую версию «Ведьмака 3: Дикая Охота».

Фото: Nils Raettig

Он сравнил температуру воздуха с включённым отоплением и без него, но с работающим ПК. Рядом с ПК температура поднялась до 55 градусов Цельсия, при этом общая температура помещения достигла лишь 22 градусов — стандартное центральное отопление выдаёт гораздо больше градусов. В остальных комнатах она достигла отметки 17-18 градусов.

Раттиг пришёл к выводу, что ПК пока не способен заменить стандартное центральное отопление. Кроме того, ПК потребляет очень много электроэнергии.