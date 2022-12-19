«Аватар 2» вызвал сердечный приступ у мужчины

Газета Hindustan Times сообщила, что во время просмотра «Аватара 2» в Индии скончался мужчина. Он пошёл на сеанс вместе со своим младшим братом, который и заметил неладное. Примерно в середине картины мужчина упал в обморок, а когда его доставили в больницу, он уже умер.
Причиной смерти стал сердечный приступ. Ранее проводимые исследования сообщали, что просмотр фильмов действительно может вызвать изменения в ритме сердцебиения и, соответственно, спровоцировать обморок, после которого наступает летальный исход.
Вполне вероятно, что мужчина получил очень сильные эмоции от происходящего на экране и это отразилось на его работе сердца. Отразилось, к сожалению, критически.
«Аватар 2» вышел в прокат во всём мире, но не в России, однако позже отечественные кинотеатры всё же будут показывать ленту.
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