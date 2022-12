Сегодня в Epic Games Store вновь подарят маленькую игру. Конец крутой халяве?

15 декабря в Epic Games Store началась традиционная новогодняя раздача видеоигр: в течение ближайших двух недель магазин ежедневно дарит по одной видеоигре. И если раньше пользователи воспринимали это с восторгом, то в этом году что-то пошло не так.

Дело в том, что вот уже четыре раздачи подряд Epic Games дарят недорогие инди-игры в духе Bloons TD 6 и Horizon Chase Turbo. А следующей игрой должна стать Them's Fightin' Herds, по крайней мере об этом сообщает инсайдер, который ранее уже не раз публиковал различные утечки. Для сравнения: в прошлом году за тот же срок Epic Games подарила Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant from the Ashes и The Vanishing of Ethan Carter, а в будущем геймеров ждали Prey, Control, а также новая трилогия Tomb Raider.

Новогодние подарки от Epic Games Store в прошлом году Фото: «Чемпионат»

Складывается впечатление, что в этом году Epic Games не хочет никого впечатлять, поэтому остальные 10 игр могут быть такими же небольшими инди. Впрочем, наши источники отмечают, что уже завтра стартует раздача некого крупного тайтла, так что всё ещё может измениться.