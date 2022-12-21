Дуэйн Джонсон прощается с Чёрным Адамом. У фильма в обозримом будущем не будет сиквела

Дуэйн Джонсон подтвердил, что в обозримом будущем больше не вернётся к Чёрному Адаму. Актёр встретился с новым руководителем киновселенной DC, Джеймсом Ганном, и в соцсетях рассказал об итогах разговора.
Если совсем кратко, то Джонсон и Ганн — большие друзья, которые поддерживают друг друга и ратуют за успехи каждого. Однако в «первой главе историй» новой вселенной DC герою Скалы места не нашлось. При этом обе стороны планируют и дальше изучать возможности для новых историй в грядущих главах DC.
Актёр отмечает, что он всё ещё безмерно доволен результатами фильма «Чёрный Адам», и благодарит каждого поклонника за поддержку и любовь.
А вот известный инсайдер MyTimeToShineHello вполне прямо говорит, что Дуэйн Джонсон уже не вернётся к роли Чёрного Адама, очень кратко отмечая длинный пост актёра.
Другими словами — с ним покончено.
- 21 декабря 2022
-
01:30
-
01:14
- 20 декабря 2022
-
21:10
-
20:30
-
19:40
-
19:24
-
19:09
-
18:59
-
18:31
-
18:27
-
18:05
-
17:59
-
17:43
-
17:11
-
16:44
-
16:13
-
16:00
-
15:42
-
15:39
-
15:07
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
12:57
-
12:51
-
12:42
-
12:31
-
11:48
-
11:37
-
10:50
-
10:05
-
09:41