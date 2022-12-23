Сборы «Аватара 2» по миру превысили $ 660 млн
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В прошедший четверг блокбастер «Аватар: Путь воды» собрал $ 37,1 млн, а общие международные сборы составили $ 463,9 млн. При этом общемировая касса ленты достигла отметки $ 661,4 млн. Об этом рассказали аналитики портала Box Office Report.
Мировая премьера нового детища Джеймса Кэмерона состоялась 14 декабря. Недавно стало известно, что в премьерный уикенд в странах СНГ фильм заработал 165 млн рублей — это лучший старт среди всех зарубежных фильмов 2022 года. Сообщается, что сиквел принёс авторам в шесть раз больше денег, чем первый «Аватар» в дебютные выходные в 2009 году. Этой информацией поделился портал «Бюллетень кинопрокатчика».
Сегодня также стало известно, что Кэмерон уже отснял несколько сцен для «Аватара 4».
Новость по темеДжеймс Кэмерон уже снял несколько сцен для «Аватара 4»
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