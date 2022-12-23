Сборы «Аватара 2» по миру превысили $ 660 млн

В прошедший четверг блокбастер «Аватар: Путь воды» собрал $ 37,1 млн, а общие международные сборы составили $ 463,9 млн. При этом общемировая касса ленты достигла отметки $ 661,4 млн. Об этом рассказали аналитики портала Box Office Report.

Мировая премьера нового детища Джеймса Кэмерона состоялась 14 декабря. Недавно стало известно, что в премьерный уикенд в странах СНГ фильм заработал 165 млн рублей — это лучший старт среди всех зарубежных фильмов 2022 года. Сообщается, что сиквел принёс авторам в шесть раз больше денег, чем первый «Аватар» в дебютные выходные в 2009 году. Этой информацией поделился портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Сегодня также стало известно, что Кэмерон уже отснял несколько сцен для «Аватара 4».