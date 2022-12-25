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Хидео Кодзима: Фрэджайл в Death Stranding 2 отведена важная роль

Хидео Кодзима: Фрэджайл в Death Stranding 2 отведена важная роль
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На своём подкасте Brain Structure Хидео Кодзима заявил, что героиня Фрэджайл сыграет в Death Stranding 2 очень важную роль. Вероятно, за персонажа, которую вновь сыграет Лея Сейду, можно будет сыграть.

В дебютном трейлере Death Stranding 2 автор особое внимание сосредоточил на Фрэджайл, а Сэм Бриджес предстал заметно постаревшим. Поэтому многие фанаты посчитали, что девушка станет протагонистом сиквела.

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На подкасте Кодзима добавил, что новым героиням, которых в Death Stranding 2 играют Эль Фаннинг («Неоновый демон») и Сиори Куцуна («Дэдпул 2»), отведена не менее важная роль. Разработчик пообещал рассказать о них подробнее в ближайшем будущем.

Эль и Сиори не появляются в трейлере, но, думаю, в ближайшем будущем я смогу показать, какие роли они будут играть. Не могу сейчас многого раскрыть, но эти три женщины (Лея, Эль и Сиори) сыграют важные роли.

Хидео отметил, что игроков впечатлят те «безумные вещи», которые появятся в Death Stranding 2. Ожидается, что сиквел выйдет на PS5. Но Кодзима не озвучил даже примерную дату релиза проекта.

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