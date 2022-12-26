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Энтони Хопкинс повторил безумный танец Дженны Ортеги в «Уэнсдей»

Энтони Хопкинс повторил безумный танец Дженны Ортеги в «Уэнсдей»
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Нашумевший танец Дженны Ортеги в сериале «Уэнсдей» стал по-настоящему вирусным. Теперь его пытаются исполнить тысячи людей по всему миру, включая Леди Гагу. А прямо к Рождеству свою версию танца показал и культовый актёр Энтони Хопкинс, известный по ролям в «Молчании ягнят», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и во множестве других популярных фильмов.

Артист выложил ролик с танцем в своих соцсетях и поздравил пользователей с наступающими новогодними праздниками. Своё обращение он подписал так: «Родившись свободными, будьте свободными. Счастливых праздников».

Оригинальный танец в сериале «Уэнсдей» был частью импровизации Дженны Ортеги. Причём девушка хотела бы переснять его, однако COVID-19 нарушил планы съёмочной команды.

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