Для Persona 5 Royal вышел русификатор на ПК и Nintendo Switch

Команда Mognet представила альфа-версию любительского перевода Persona 5 Royal на русский язык. Это несколько доработанная версия фанатского русификатора обычной Persona 5, который разрабатывался ещё для PS3 после выхода оригинальной игры. Как заявляют авторы, в нём переведено примерно 150 тыс. строк, однако текстур и заставок перевод пока не коснулся.

Скачать русификатор полностью бесплатно можно по ссылкам из оригинального поста авторов в группе VK. Он работает как на ПК в Steam и Game Pass, так и на Nintendo Switch. Авторы признают, что до выхода полной версии им предстоит ещё много работы, поэтому команда будет постепенно дорабатывать русификатор, выпуская регулярные апдейты.

Ранее Mognet уже перевела Final Fantasy VII Remake Intergrade и Final Fantasy XII: The Zodiac Age.