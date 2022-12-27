Показ следующих видеокарт NVIDIA состоится 3 января

NVIDIA анонсировала новую презентацию GeForce Beyond, которая пройдёт в рамках выставки CES 2023 (5–8 января). Правда, шоукейс состоится уже 3 января, за пару дней до формального начала мероприятия.

На презентации должны представить множество видеокарт. СМИ ожидают детали мобильных RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. Вдобавок должны переанонсировать RTX 4070 Ti, которую изначально планировали отправить в продажу под названием RTX 4080 (12 ГБ), но в последний момент запуск отменили.

Выход мобильных RTX 4000 ожидается уже в начале января, а RTX 4070 Ti хотят отправить на полки уже 5 января, через пару дней после презентации.

Сейчас NVIDIA выпустила две видеокарты нового поколения — RTX 4090 и RTX 4080. Обе подверглись критике за счёт повышенной цены, однако если RTX 4090 всё же пользуется спросом, то RTX 4080 оказалась куда менее популярной.