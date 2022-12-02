Перекупы не могут продать RTX 4080 даже по рыночной цене

Перекупщики не могут избавиться от видеокарт RTX 4080. А ритейлеры из США и Европы закупили сотни этих карт и теперь пытаются распродать их по закупочным ценам, потому что спроса на них практически нет.
Многие перекупщики стали открыто заявлять, что RTX 4080 никто не покупает, ими люди даже не интересуются. А один торговец признался, что переоценил потенциал этих видеоускорителей. Сейчас он мечтает об одном — хоть как-то вернуть вложенные в товар деньги.
Некоторые «бизнесмены» пробуют вернуть закупленные RTX 4080 ритейлерам, но далеко не каждый из них возвращает деньги и принимает товар обратно. А торговая сеть Newegg официально объявила, что временно приостанавливает возврат средств за ранее купленную продукцию.
В России RTX 4080 тоже покупают крайне неохотно. Карточка стоит $ 1200 (примерно 73 тыс. рублей). Вероятно, одна из проблем этой карты — это её высокая цена.
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