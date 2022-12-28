В Китае открылись предзаказы RTX 4070 Ti по цене отменённой RTX 4080

Издание VideoCardz обратило внимание, что для предзаказа в китайских магазинах появилась видеокарта RTX 4070 Ti по той же цене, что и отменённая RTX 4080 на 12 ГБ видеопамяти.

Примечательно, что RTX 4070 Ti должны представить 5 января 2023 года на выставке CES 2023. В этот же день NVIDIA позволит приобрести устройства. Самая интересная деталь — цена. Стоит RTX 4070 Ti примерно 7200 юаней (около $ 1000). За эту же цену хотели продавать RTX 4080 с 12 ГБ памяти.

Фото: VideoCardz

Цена RTX 4070 Ti в США пока неизвестна, но если провести аналогию, то устройство должно стоить как RTX 4080 на 12 ГБ видеопамяти — то есть около $ 900.

Сама NVIDIA пока ничего не говорила про продажи RTX 4070 Ti. Компания не называла даже цену устройства.