Авторы «Уэнсдей» хотят раскрыть героиню так, как раскрыли Супермена в «Тайнах Смолвиля»

Шоураннеры сериала «Уэнсдей» Альфред Гоф и Майлз Миллар признались, что Уэнсдей Адамс похожа на молодого Кларка Кента (Супермен). Оба автора ранее работали над шоу «Тайны Смолвиля», где они рассказали о взрослении легендарного криптонца.
По их словам, у Кларка и Уэнсдей есть одна черта, которая перевешивает все остальные. Оба героя — более чем глубокие личности. Молодой Супермен — добряк, а член семейства Аддамс — довольно язвительная и замкнутая. Авторам очень хотелось показать обоих настоящими людьми — с живыми эмоциями и реальными проблемами, чтобы зрителю было интересно в них копаться и изучать.
Кларк Кент — хороший парень, который вырос в маленьком городке и теперь носит очки для маскировки. Все это приняли и не задавали вопросов. С Уэнсдэй такая же история. А мы хотим узнать, почему эти люди такие и что ими движет.
Гоф и Миллар умело рассказали историю взросления Кларка в «Тайнах Смолвиля», а в «Уэнсдей» они хотят показать, как Уэнсдей Аддамс развиваясь становится женщиной.
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