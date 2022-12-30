Утекли характеристики и первые тесты RTX 4070 Ti. Она в разы мощнее RTX 3080

Чем ближе анонс видеокарты GeForce RTX 4070 Ti, тем больше утечек происходит. Один из сотрудников NVIDIA случайно рассказал о спецификациях и первых тестах новинки, а затем сразу же удалил пост. Однако интернет всё помнит, и портал Videocardz опубликовал всё в открытом доступе.
Характеристики RTX 4070 Ti в сравнении с 4080 и 4090
Фото: NVIDIA
Характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
- CUDA-ядра: 7680
- Видеопамять: 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита
- Тактовая частота: до 2,61 ГГц
- Энергопотребление: 285 Вт
Что касается производительности, то она приятно удивляет. Если верить тестам самой NVIDIA, то RTX 4070 Ti работает в играх до трёх раз лучше, чем популярная RTX 3080. Компания провела тесты со включённым DLSS при разрешении 2560x1440 — сильнее всего частота кадров отличалась в Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом. В Microsoft Flight Simulator и Warhammer 40,000: Darktide разница была уже не настолько впечатляющей.
Первые тесты производительности RTX 4070 Ti
Фото: NVIDIA
Полноценный анонс GeForce RTX 4070 Ti должен состояться 3 января, а уже 5-го числа видеокарта поступит в продажу. До России чип доберётся всего через сутки после остального мира.
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