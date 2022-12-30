Утекли характеристики и первые тесты RTX 4070 Ti. Она в разы мощнее RTX 3080

Чем ближе анонс видеокарты GeForce RTX 4070 Ti, тем больше утечек происходит. Один из сотрудников NVIDIA случайно рассказал о спецификациях и первых тестах новинки, а затем сразу же удалил пост. Однако интернет всё помнит, и портал Videocardz опубликовал всё в открытом доступе.

Характеристики RTX 4070 Ti в сравнении с 4080 и 4090 Фото: NVIDIA

Характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

CUDA-ядра : 7680

: 7680 Видеопамять : 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита

: 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита Тактовая частота : до 2,61 ГГц

: до 2,61 ГГц Энергопотребление: 285 Вт

Что касается производительности, то она приятно удивляет. Если верить тестам самой NVIDIA, то RTX 4070 Ti работает в играх до трёх раз лучше, чем популярная RTX 3080. Компания провела тесты со включённым DLSS при разрешении 2560x1440 — сильнее всего частота кадров отличалась в Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом. В Microsoft Flight Simulator и Warhammer 40,000: Darktide разница была уже не настолько впечатляющей.

Первые тесты производительности RTX 4070 Ti Фото: NVIDIA

Полноценный анонс GeForce RTX 4070 Ti должен состояться 3 января, а уже 5-го числа видеокарта поступит в продажу. До России чип доберётся всего через сутки после остального мира.