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Характеристики и первые тесты RTX 4070 Ti в Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator и Warhammer 40,000: Darktide

Утекли характеристики и первые тесты RTX 4070 Ti. Она в разы мощнее RTX 3080
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Чем ближе анонс видеокарты GeForce RTX 4070 Ti, тем больше утечек происходит. Один из сотрудников NVIDIA случайно рассказал о спецификациях и первых тестах новинки, а затем сразу же удалил пост. Однако интернет всё помнит, и портал Videocardz опубликовал всё в открытом доступе.

Характеристики RTX 4070 Ti в сравнении с 4080 и 4090

Характеристики RTX 4070 Ti в сравнении с 4080 и 4090

Фото: NVIDIA

Характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

  • CUDA-ядра: 7680
  • Видеопамять: 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита
  • Тактовая частота: до 2,61 ГГц
  • Энергопотребление: 285 Вт

Что касается производительности, то она приятно удивляет. Если верить тестам самой NVIDIA, то RTX 4070 Ti работает в играх до трёх раз лучше, чем популярная RTX 3080. Компания провела тесты со включённым DLSS при разрешении 2560x1440 — сильнее всего частота кадров отличалась в Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом. В Microsoft Flight Simulator и Warhammer 40,000: Darktide разница была уже не настолько впечатляющей.

Первые тесты производительности RTX 4070 Ti

Первые тесты производительности RTX 4070 Ti

Фото: NVIDIA

Полноценный анонс GeForce RTX 4070 Ti должен состояться 3 января, а уже 5-го числа видеокарта поступит в продажу. До России чип доберётся всего через сутки после остального мира.

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