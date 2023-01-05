Как бы мог выглядеть сериал по «Ведьмаку», если бы его сняли нейросети

Пользователь Reddit под ником ambientcouch научил нейросеть рисовать персонажей для сериала «Ведьмак», используя информацию из игры The Witcher 3: The Wild Hunt. Результат он выложил в соответствующий раздел на площадке.

С помощью технологий были созданы реалистичные портреты Геральта, Трисс, Йеннифэр и других героев видеоигры. В комментариях пользователи признали работу нейросетей по большей части удачной — некоторые даже пошутили, что такой каст в каждом моменте оказался удачнее работы Netflix.

Геральт

Фото: ambientcouch

Трисс Меригольд

Фото: ambientcouch

Йеннифэр

Фото: ambientcouch

Цири

Фото: ambientcouch

Лютик

Фото: ambientcouch

Барон

Фото: ambientcouch

Телесериал «Ведьмак», посвящённый игре от CD Projekt RED, выходит с 2019 года на платформе Netflix. В конце 2022 года вышел приквел под названием «Ведьмак: Происхождение», который получил крайне негативные оценки пользователей.