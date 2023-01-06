Джокер забеременел и родил ребёнка в новом комиксе DC

В новой части комикса «Джокер: Человек, который перестал смеяться», которая вышла в свет 3 января 2023 года, главный герой окажется в положении — соперник Бэтмена будет беременным и даже успеет родить.

По сюжету Джокер вновь сталкивается с волшебницей Затанной Затарой, которая мешает его планам и насылает на него проклятие. Утром персонаж просыпается на девятом месяце беременности.

Фото: DC Comics

Чуть позже Джокер извергает из себя комок разумной грязи, который превращается в его маленького двойника. По итогу оказывается, что заклятие Затанны обращается не в её пользу, да и Бэтмену вряд ли понравится то, что Джокеров стало двое.

Фото: DC Comics

Ранее DC уже делала попытки сделать Джокера отцом — в игре Injustice: Gods Among Us Харли Квинн рассказывает, что родила от него дочь, но отдала её в другую семью, чтобы не показывать отцу.