Госдума назвала обязательное условие для отключения в России Twitch и Discord

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Twitch и Discord, если они будут нарушать российское законодательство, закроют только после того, когда появятся их отечественные аналоги.

Всегда надо начинать с регулирования. Потом предупреждения, потом штрафы. И только когда уже ситуация совсем неприемлемая с точки зрения позиции этих компаний и нарушения законодательства РФ, нужно применять блокировку.



Но ещё раз подчеркну — блокировать желательно после того, как появятся достаточно хорошо работающие российские аналоги.

Свинцов уверен, что правительству нужно поддерживать и продвигать российские игровые сервисы, чтобы они могли достойно конкурировать с американскими, европейскими и китайскими платформами. Он добавил, что работа по замене зарубежных игровых платформ очень сложна, но в текущей ситуации более чем необходима.