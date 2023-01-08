Госдума назвала обязательное условие для отключения в России Twitch и Discord
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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Twitch и Discord, если они будут нарушать российское законодательство, закроют только после того, когда появятся их отечественные аналоги.
Всегда надо начинать с регулирования. Потом предупреждения, потом штрафы. И только когда уже ситуация совсем неприемлемая с точки зрения позиции этих компаний и нарушения законодательства РФ, нужно применять блокировку.
Но ещё раз подчеркну — блокировать желательно после того, как появятся достаточно хорошо работающие российские аналоги.
Свинцов уверен, что правительству нужно поддерживать и продвигать российские игровые сервисы, чтобы они могли достойно конкурировать с американскими, европейскими и китайскими платформами. Он добавил, что работа по замене зарубежных игровых платформ очень сложна, но в текущей ситуации более чем необходима.
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