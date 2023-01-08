Николас Кейдж не хочет быть частью вселенной «Звёздные войны». Он фанат «Стартрека»
Поделиться
Николас Кейдж в беседе с журналистом Кевином Полови заявил, что не планирует становиться частью вселенной «Звёздные войны». Недавно Педро Паскаль, с которым Кейдж снимался в ироничной комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта», предлагал коллеге сыграть в новом сезоне «Мандалорца». Николас вежливо отказался, заявив, что он фанат «Звёздного пути».
Я трекки, чувак, и я гоняю на «Энтерпрайзе». Я рос, наблюдая за Шетнером. И, думаю, Крис Пайн был потрясающим в фильмах серии «Звёздный путь». Они выдающиеся, и мне нравится, как в них затрагиваются политические и социологические аспекты. Для меня «Звёздный путь» — идеальная научная фантастика.
Недавно стало известно, что Николас Кейдж не будет озвучивать Нуара в «Человеке-пауке: Через вселенные 2».
Комментарии
- 8 января 2023
-
17:47
-
17:22
-
16:38
-
16:05
-
15:28
-
14:58
-
14:31
-
13:46
-
13:16
-
12:49
-
12:21
- 7 января 2023
-
18:48
-
18:29
-
17:58
-
17:33
-
16:49
-
16:15
-
15:41
-
15:14
-
14:32
-
13:57
-
13:34
-
13:00
-
12:27
-
05:06
- 6 января 2023
-
23:06
-
20:11
-
19:17
-
18:24
-
17:33
-
17:13
-
16:54
-
16:33
-
15:46
-
14:54
Партнерский контент