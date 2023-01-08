Николас Кейдж не хочет быть частью вселенной «Звёздные войны». Он фанат «Стартрека»

Николас Кейдж в беседе с журналистом Кевином Полови заявил, что не планирует становиться частью вселенной «Звёздные войны». Недавно Педро Паскаль, с которым Кейдж снимался в ироничной комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта», предлагал коллеге сыграть в новом сезоне «Мандалорца». Николас вежливо отказался, заявив, что он фанат «Звёздного пути».

Я трекки, чувак, и я гоняю на «Энтерпрайзе». Я рос, наблюдая за Шетнером. И, думаю, Крис Пайн был потрясающим в фильмах серии «Звёздный путь». Они выдающиеся, и мне нравится, как в них затрагиваются политические и социологические аспекты. Для меня «Звёздный путь» — идеальная научная фантастика.

Недавно стало известно, что Николас Кейдж не будет озвучивать Нуара в «Человеке-пауке: Через вселенные 2».