Вышел красивый кинематографический трейлер экшена Forspoken

Разработчики экшена Forspoken в качестве рекламной кампании игры выпустили зрелищный кинематографический ролик проекта. В нём можно увидеть главную героиню Фрей, которая перемещается между Нью-Йорком и вымышленным миром.

На её пути встречаются опасности, которые девушка преодолевает. По трейлеру может сложиться впечатление, что приличную часть игры придётся провести в Нью-Йорке — но на деле основное действие развернётся в фантастическом мире.

Геймлпейно проект напоминает ролевой экшен с магией и паркуром. Также в игре будет открытый мир и возможности его исследования.

Релиз игры состоится 24 января 2023 года на ПК и PS5. Издателем выступает Square Enix, а разрабатывает проект Luminous Productions.