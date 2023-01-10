Вышел красивый кинематографический трейлер экшена Forspoken
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Разработчики экшена Forspoken в качестве рекламной кампании игры выпустили зрелищный кинематографический ролик проекта. В нём можно увидеть главную героиню Фрей, которая перемещается между Нью-Йорком и вымышленным миром.
На её пути встречаются опасности, которые девушка преодолевает. По трейлеру может сложиться впечатление, что приличную часть игры придётся провести в Нью-Йорке — но на деле основное действие развернётся в фантастическом мире.
Геймлпейно проект напоминает ролевой экшен с магией и паркуром. Также в игре будет открытый мир и возможности его исследования.
Релиз игры состоится 24 января 2023 года на ПК и PS5. Издателем выступает Square Enix, а разрабатывает проект Luminous Productions.
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