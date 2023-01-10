Утекли фото коробки видеокарты RTX 4070 с низким энергопотреблением

Блогер RedGamingTech опубликовал несколько изображений с коробками от будущей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070. По ним можно узнать приблизительный размер грядущего чипа: кажется, он действительно будет куда меньше RTX 4070 Ti. Так, на коробке сообщается размер 4070: в ширину она будет всего лишь 112 миллиметров. Для сравнения: у RTX 4080 этот показатель составляет 140 миллиметров.

Фото: RedGamingTech

Фото: RedGamingTech

Фото: RedGamingTech

Издание VideoCardz также привело приблизительные характеристики новинки. Судя по всему, она будет слабее своего старшего брата в лице 4070 Ti приблизительно на 10–15%.

Возможные характеристики RTX 4070

CUDA-ядра : 5888

: 5888 Видеопамять : 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита

: 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита Энергопотребление: от 200 до 250 Вт

По данным инсайдеров, полноценное производство RTX 4070 стартует в середине февраля, а продажи начнутся в начале марта.