Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утекли фото коробки видеокарты RTX 4070 с низким энергопотреблением

Утекли фото коробки видеокарты RTX 4070 с низким энергопотреблением
Комментарии

Блогер RedGamingTech опубликовал несколько изображений с коробками от будущей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070. По ним можно узнать приблизительный размер грядущего чипа: кажется, он действительно будет куда меньше RTX 4070 Ti. Так, на коробке сообщается размер 4070: в ширину она будет всего лишь 112 миллиметров. Для сравнения: у RTX 4080 этот показатель составляет 140 миллиметров.

Фото: RedGamingTech

Фото: RedGamingTech

Фото: RedGamingTech

Издание VideoCardz также привело приблизительные характеристики новинки. Судя по всему, она будет слабее своего старшего брата в лице 4070 Ti приблизительно на 10–15%.

Возможные характеристики RTX 4070

  • CUDA-ядра: 5888
  • Видеопамять: 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита
  • Энергопотребление: от 200 до 250 Вт

По данным инсайдеров, полноценное производство RTX 4070 стартует в середине февраля, а продажи начнутся в начале марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023