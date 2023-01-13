Не только Sony. Google и NVIDIA тоже обеспокоены сделкой Microsoft и Activision Blizzard

По информации источников издания Bloomberg, против сделки между Microsoft и Activision Blizzard выступает уже не только Sony, но и Google. Компания опасается, что поглощение даст Microsoft преимущество на рынке видеоигр.
За сделку переживает и NVIDIA. Она вместе с Google беспокоится за то, что американская корпорация получит преимущество на рынке облачных технологий, подписок и мобильных игр. При этом NVIDIA подчеркнула необходимость равного и открытого доступа к играм, но напрямую не выступила против приобретения.
Примечательно, что представители Google и NVIDIA отказались давать какие-либо комментарии Bloomberg. Несмотря на то, что крупные компании опасаются сделки, её уже одобрили в четырёх странах.
Сделка по поглощению должна закончиться летом этого года.
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