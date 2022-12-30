Сделку Microsoft и Activision Blizzard одобрили уже четыре страны

В конце ноября сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрили ещё в одной стране. В итоге за поглощение выступили Саудовская Аравия, Бразилия и Сербия. Теперь к ним присоединилась и Чили — регуляторы страны не против покупки.
В Чили проанализировали все данные и пришли к выводу, что после поглощения у Microsoft не будет значительного преимущества на рынке. По мнению регуляторов, корпорация не станет отбирать у других платформ игры Activision Blizzard. В частности, это относится к Call of Duty.
Отчасти отсутствие преимущества на рынке после поглощения связано с тем, что и у Microsoft, и у Activision Blizzard нет доминирующего положения в индустрии в данный момент. Лидерами выступают Sony и Nintendo.
Чем закончится эта история с покупкой, неизвестно. Sony открыто выступает против сделки, но многие её поддерживают, в том числе и игроки.
- 30 декабря 2022
-
09:40
- 29 декабря 2022
-
22:07
-
21:34
-
21:06
-
20:35
-
19:55
-
19:23
-
18:57
-
18:21
-
17:44
-
17:14
-
17:07
-
16:47
-
16:19
-
16:05
-
16:05
-
15:41
-
15:34
-
15:34
-
14:57
-
14:39
-
14:23
-
13:45
-
13:25
-
13:13
-
12:41
-
12:25
-
11:58
-
11:29
-
11:25
-
10:48
-
10:20
-
09:39
- 28 декабря 2022
-
22:34
-
21:49