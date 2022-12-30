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Сделку Microsoft и Activision Blizzard одобрили уже четыре страны

Сделку Microsoft и Activision Blizzard одобрили уже четыре страны
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В конце ноября сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрили ещё в одной стране. В итоге за поглощение выступили Саудовская Аравия, Бразилия и Сербия. Теперь к ним присоединилась и Чили — регуляторы страны не против покупки.

В Чили проанализировали все данные и пришли к выводу, что после поглощения у Microsoft не будет значительного преимущества на рынке. По мнению регуляторов, корпорация не станет отбирать у других платформ игры Activision Blizzard. В частности, это относится к Call of Duty.

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Отчасти отсутствие преимущества на рынке после поглощения связано с тем, что и у Microsoft, и у Activision Blizzard нет доминирующего положения в индустрии в данный момент. Лидерами выступают Sony и Nintendo.

Чем закончится эта история с покупкой, неизвестно. Sony открыто выступает против сделки, но многие её поддерживают, в том числе и игроки.

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