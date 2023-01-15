«Чебурашка» продолжает победное шествие. Фильм заработал более 4 млрд рублей
Поделиться
Семейная лента «Чебурашка» продолжает покорять кинотеатры. Картина уже обошла по сборам первый «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала самым кассовой в истории кинопроката России. Фильм достиг ещё одной вершины, заработав более 4 млрд рублей. На достижение такого результата ему понадобилось 15 дней.
Фото: ЕАИС
Напомним: «Чебурашка» обошёлся студии Yellow, Black and White, платформе Start, «Союзмультфильму» и телеканалам «Россия 1» и СТС в 850 млн рублей.
«Чебурашка» — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского. Лента рассказывает о дружбе между Геной и неизвестным науке животным по имени Чебурашка. Создатели ленты заявили, что у них уже есть планы по созданию целой франшизы.
Комментарии
- 15 января 2023
-
14:09
-
13:47
-
13:34
-
13:07
-
12:29
- 14 января 2023
-
21:47
-
18:35
-
17:49
-
17:05
-
16:16
-
15:55
-
15:16
-
14:31
-
13:54
-
13:12
-
12:58
-
12:42
-
00:24
- 13 января 2023
-
21:41
-
21:05
-
20:42
-
20:15
-
19:51
-
19:12
-
18:34
-
17:47
-
17:31
-
17:12
-
16:36
-
16:09
-
16:06
-
16:06
-
16:02
-
16:01
-
15:45
Партнерский контент