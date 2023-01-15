«Чебурашка» продолжает победное шествие. Фильм заработал более 4 млрд рублей

Семейная лента «Чебурашка» продолжает покорять кинотеатры. Картина уже обошла по сборам первый «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала самым кассовой в истории кинопроката России. Фильм достиг ещё одной вершины, заработав более 4 млрд рублей. На достижение такого результата ему понадобилось 15 дней.

Фото: ЕАИС

Напомним: «Чебурашка» обошёлся студии Yellow, Black and White, платформе Start, «Союзмультфильму» и телеканалам «Россия 1» и СТС в 850 млн рублей.

«Чебурашка» — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского. Лента рассказывает о дружбе между Геной и неизвестным науке животным по имени Чебурашка. Создатели ленты заявили, что у них уже есть планы по созданию целой франшизы.