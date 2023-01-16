В 2022 году в России увеличился спрос на аренду консолей

По информации газеты «Коммерсантъ», в 2022 году в России выросла популярность сдачи консолей в аренду. Примечательно, что арендодатели предлагают консоли с уже настроенными иностранными аккаунтами.
Спрос на аренду консолей в «Авито» вырос в 2022 году на 43%, а количество предложений — на 73%. В сервисе «Арентер», который сдаёт технику в прокат, отметили, что спрос на аренду консолей с января 2022 по январь 2023 года вырос в четыре раза.
Отмечается, что популярность аренды консолей выросла на фоне сокращения рынка новых устройств. На это также повлияла приостановка деятельности игровых компаний в России. Ещё большим спросом пользуются предложения, в которых предлагают взять в аренду консоль, игры и несколько геймпадов.
А в маркетплейсах Ozon и Wildberries рассказали о росте популярности консолей с дисководом. В 2023 году ожидается повышенный спрос на наборы из консолей и физических копий игр.
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