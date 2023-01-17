Хакерша пожаловалось на трудности со взломом защиты Denuvo. Конец пиратским играм?

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Известная хакерша EMPRESS, ранее взломавшая Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, «Стражей Галактики» и множество других игр, опубликовала большое сообщение на Reddit. В нём она заявила, что антипиратская защита Denuvo с каждым годом становится всё мощнее и мощнее, а её 16-ю версию практически невозможно взломать. В пример она привела недавнюю Monster Hunter Rise, взлом которой на первый взгляд казался чем-то несложным, однако в конечном итоге выяснилось, что сделать это будет не так-то просто.

Я начала делать «кряк» для Monster Hunter Rise в конце прошлого года, не уделяя этому слишком много внимания, так как была занята личными делами, но я не ожидала таких трудностей.



Я предвидела некоторые проблемы заранее, но после первых тестов мне стало ясно, что взлом займёт довольно много времени и, вероятно, в конечном итоге не будет работать с полной эффективностью.

EMPRESS сообщила, что начнёт взлом Monster Hunter Rise с самого начала, однако она попросила не ждать каких-то серьёзных результатов в ближайшее время, потому что Capcom не просто использует Denuvo, но интегрирует в неё свои антипиратские системы, не позволяя обойти защиту.

Пока неясно, значит ли это, что конец игровому пиратству близок как никогда, однако антипиратские системы, кажется, ещё никогда не были настолько эффективными.