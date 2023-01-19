На «Википедии» впервые за 10 лет обновили дизайн

На сайте некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» сообщили о проведении масштабного редизайна «Википедии». На сайте его не проводили уже 10 лет — это обновление стало первым за такой длительный срок.

По словам создателей сайта, редизайн сделает его привлекательнее и приятнее. Обновлённый интерфейс «Википедии» не удаляет какие-либо предыдущие функции, а вводит новые инструменты для улучшения работы. Примечательно, что новый дизайн доступен ещё не везде, но его уже можно оценить на англоязычной странице сайта.

На скриншотах ниже можно увидеть отличия прежнего дизайна от нового. Русскоязычная «Википедия» пока что не получила обновление.

Фото: «Википедия»

Фото: «Википедия»

Что ещё обновили в «Википедии»?

На сайте создали улучшенный поиск. Теперь в нём отображаются изображения.

Создатели сайта обновили инструменты для переключения между языками различных страниц.

Появился отображаемый раздел, в котором находятся наиболее популярные функции: смена языка, сохранение в избранное и прочее.

Отмечается, что вернуть прежний дизайн на обновлённых страницах уже нельзя, хотя обычно такая функция поддерживается.