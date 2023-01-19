Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На «Википедии» впервые за 10 лет обновили дизайн

На «Википедии» впервые за 10 лет обновили дизайн
Комментарии

На сайте некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» сообщили о проведении масштабного редизайна «Википедии». На сайте его не проводили уже 10 лет — это обновление стало первым за такой длительный срок.

По словам создателей сайта, редизайн сделает его привлекательнее и приятнее. Обновлённый интерфейс «Википедии» не удаляет какие-либо предыдущие функции, а вводит новые инструменты для улучшения работы. Примечательно, что новый дизайн доступен ещё не везде, но его уже можно оценить на англоязычной странице сайта.

На скриншотах ниже можно увидеть отличия прежнего дизайна от нового. Русскоязычная «Википедия» пока что не получила обновление.

Фото: «Википедия»

Фото: «Википедия»

Что ещё обновили в «Википедии»?

  • На сайте создали улучшенный поиск. Теперь в нём отображаются изображения.
  • Создатели сайта обновили инструменты для переключения между языками различных страниц.
  • Появился отображаемый раздел, в котором находятся наиболее популярные функции: смена языка, сохранение в избранное и прочее.

Отмечается, что вернуть прежний дизайн на обновлённых страницах уже нельзя, хотя обычно такая функция поддерживается.

Крах Ubisoft. Куда катится некогда великий издатель Крах Ubisoft. Куда катится некогда великий издатель
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023