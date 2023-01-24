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Создатель «Ходячих мертвецов» работает над новой игрой по франшизе

Создатель «Ходячих мертвецов» работает над новой игрой по франшизе
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Автор комиксов «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман подал заявку на регистрацию торговой марки The Walking Dead: Destinies. Судя по всему, это будет новая игра по известной франшизе, но никаких деталей нет.

Неизвестно и то, кто отвечает за разработку проекта. Жанр тоже не называется, как и платформы. Не исключено, что Киркман будет работать над небольшой игрой или тайтлом для мобильных устройств, но точной информации пока что нет.

Ранее Киркман уже выпускал игры по «Ходячим мертвецам», сотрудничая со студией Telltale Games. Через время студия автора комиксов, Skybound Entertainment, выпустила две части VR-шутеров The Walking Dead: Saints & Sinners.

Вероятно, информация о The Walking Dead: Destinies может появиться уже в этом году.

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Заглавное фото: Skydance Interactive

Источник: «Чемпионат»

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