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Началась подготовка к съёмкам второго сезона «Дома дракона»

Началась подготовка к съёмкам второго сезона «Дома дракона»
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По информации издания Redanian Intelligence, HBO начала пре-продакшен второго сезона «Дома дракона». Это значит, что компания подготавливается к работе над съёмками, но само производство пока не идёт.

Если верить данным, съёмки стартуют где-то в марте и продлятся несколько месяцев. Премьера второго сезона шоу ожидается только в 2024 году. Всего HBO запланировала четыре сезона, но стоит понимать, что их итоговое количество может поменяться.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», в котором рассказывается о войне между Таргариенами. Шоу получило высочайшие оценки как от критиков, так и от аудитории.

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Посмотреть «Дом дракона» в России можно через «Амедиатеку» — даже есть полноценный дубляж на русском языке.

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