Джоэл, Элли, Билл и Фрэнк — на фото из третьего эпизода The Last of Us

Канал HBO поделился скриншотами из третьего эпизода сериала The Last of Us, который выйдет 30 января — он будет идти 80 минут. Подробности новой серии пока неизвестны, но, судя по изображениям, герои встретятся с Биллом — это старый знакомый Джоэла, который в оригинальной игре создал собственный небольшой городок, который нашпигован смертельными ловушками.

Ещё на фото представлен Фрэнк — этого персонажа герои игры находили уже мёртвым. Судя по всему, в шоу его покажут ещё живым.

Скриншоты из третьего эпизода сериала The Last of Us

Билл

Джоэл

Элли

Джоэл и Элли

Билл и Фрэнк

Джоэл и Билл

Фрэнк

Вторая серия шоу The Last of Us поставила новый рекорд для HBO. Эпизод посмотрели 5,7 млн зрителей — это на 22% больше, чем премьерную серию. Раньше такого сильного прироста аудитории через неделю после старта не было.