Джоэл, Элли, Билл и Фрэнк — на фото из третьего эпизода The Last of Us

Канал HBO поделился скриншотами из третьего эпизода сериала The Last of Us, который выйдет 30 января — он будет идти 80 минут. Подробности новой серии пока неизвестны, но, судя по изображениям, герои встретятся с Биллом — это старый знакомый Джоэла, который в оригинальной игре создал собственный небольшой городок, который нашпигован смертельными ловушками.
Ещё на фото представлен Фрэнк — этого персонажа герои игры находили уже мёртвым. Судя по всему, в шоу его покажут ещё живым.
Скриншоты из третьего эпизода сериала The Last of Us
Билл
Фото: HBO
Джоэл
Фото: HBO
Фото: HBO
Элли
Фото: HBO
Джоэл и Элли
Фото: HBO
Билл и Фрэнк
Фото: HBO
Джоэл и Билл
Фото: HBO
Фрэнк
Фото: HBO
Вторая серия шоу The Last of Us поставила новый рекорд для HBO. Эпизод посмотрели 5,7 млн зрителей — это на 22% больше, чем премьерную серию. Раньше такого сильного прироста аудитории через неделю после старта не было.
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